Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Патрушев назначен помощником Путина, Песков переназначен пресс-секретарем

Назначен помощником Путина, Песков переназначен пресс-секретарем, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 13:13 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева на должность своего помощника. Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем, передает Zakon.kz.

Кроме того, своим помощником Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, освободив от занимаемой должности, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее Патрушев был освобожден от должности секретаря Совбеза РФ.

Свои посты первых заместителей руководителя администрации президента сохранили Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Максим Орешкин назначен заместителем руководителя администрации президента, до этого он был помощником главы государства.

Ранее Песков заявлял, что где будет работать Патрушев, станет известно через несколько дней.

Читайте также

Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане
Чиновников пересадили на автобусы в Кыргызстане
Необычных преследователей снял на видео Дэвид Бекхэм
"В окружении цыпочек": необычных преследователей снял на видео Дэвид Бекхэм
В Санкт-Петербурге автобус упал с моста: за спасение пассажиров наградили уроженца казахстанца
В Санкт-Петербурге автобус упал в реку: за спасение пассажиров наградили уроженца Казахстана
Константин Вноровский
Россия Песков Дмитрий Путин Владимир 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: