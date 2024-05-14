Патрушев назначен помощником Путина, Песков переназначен пресс-секретарем
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева на должность своего помощника. Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем, передает Zakon.kz.
Кроме того, своим помощником Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, освободив от занимаемой должности, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее Патрушев был освобожден от должности секретаря Совбеза РФ.
Свои посты первых заместителей руководителя администрации президента сохранили Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Максим Орешкин назначен заместителем руководителя администрации президента, до этого он был помощником главы государства.
Ранее Песков заявлял, что где будет работать Патрушев, станет известно через несколько дней.
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