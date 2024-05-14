Патрушев назначен помощником Путина, Песков переназначен пресс-секретарем

Президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева на должность своего помощника. Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем, передает Zakon.kz.

Кроме того, своим помощником Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, освободив от занимаемой должности, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее Патрушев был освобожден от должности секретаря Совбеза РФ.



Свои посты первых заместителей руководителя администрации президента сохранили Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Максим Орешкин назначен заместителем руководителя администрации президента, до этого он был помощником главы государства.

Ранее Песков заявлял, что где будет работать Патрушев, станет известно через несколько дней.

