Алматинца подозревают в хранении 800 тысяч фальшивых долларов США
Его также подозревают в сбыте фальшивых денег на общую сумму 293 200 долларов.
Фото : Pixabay17 ноября 2020, 09:25
Жителя Алматы подозревают в хранении 800 тысяч фальшивых долларов США, передает zakon.kz.
В пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу сообщили, что в Алматы пресекли канал сбыта фальшивой валюты на общую сумму 800 тысяч долларов США.
В отношении жителя Алматы начато досудебное расследование. Его подозревают в неоднократном сбыте фальшивой валюты на сумму 293 200 долларов США, а также хранении с целью сбыта 800 000 фальшивых долларов США.
В отношении подозреваемого суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация не разглашается в интересах следствия.
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