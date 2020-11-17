Алматинца подозревают в хранении 800 тысяч фальшивых долларов США

Его также подозревают в сбыте фальшивых денег на общую сумму 293 200 долларов.

Жителя Алматы подозревают в хранении 800 тысяч фальшивых долларов США, передает zakon.kz.

В пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу сообщили, что в Алматы пресекли канал сбыта фальшивой валюты на общую сумму 800 тысяч долларов США.

В отношении жителя Алматы начато досудебное расследование. Его подозревают в неоднократном сбыте фальшивой валюты на сумму 293 200 долларов США, а также хранении с целью сбыта 800 000 фальшивых долларов США.

В отношении подозреваемого суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация не разглашается в интересах следствия.

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