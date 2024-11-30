Фальшивую тысячу долларов принес в банк житель Акмолинской области

Фальшивые банкноты пытался обменять в банке 21-летний житель Акмолинской области, но сотрудники финансового учреждения сразу же заметили поддельные доллары, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 27 ноября 2024 года в одном из районов региона. По данным пресс-службы Департамента полиции области, мужчина имел при себе десять купюр, которые в общей сумме составили тысячу долларов США. Все банкноты оказались ненастоящими.

"Для уточнения обстоятельств по данному факту назначена экспертиза, которая установит происхождение и подлинность представленных банкнот. Добавим, что в Уголовном кодексе существует статья 231, в которой установлено наказание за изготовление поддельных денег или ценных бумаг", – напомнили правоохранители.

За изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных банкнот или ценных бумаг можно лишиться свободы на срок до 5 лет.

Если преступление совершено группой лиц, в крупном размере или неоднократно, наказание увеличивается до 10 лет с конфискацией имущества. Преступные группы могут отправиться за решетку на срок до 12 лет.

Ранее в Нацбанке обратились к казахстанцам с предупреждением о фактах распространения полиграфической продукции, имитирующей подлинные банкноты национальной валюты. Речь идет о пяти и десятитысячных купюрах.