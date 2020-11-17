В Казахстане не сокращали зарплаты учителям

По каждому случаю нужно разбираться.

В министерстве образования не знают о сокращениях зарплат учителям. Об этом сегодня на пресс конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари, сообщает корреспондент zakon.kz.

Во время брифинга журналист поинтересовалась, что делать учителям, кому срезали заработную плату из-за дистанционного обучения.

- Учителя жалуются в соцсетях, что из-за дистанционного обучения им срезали заработную плату, хотя министр говорил, что снижения не будет. Что делать учителям? – спросила она.

Министр говорил, что срезов не будет. По каждому случаю нужно разбираться. Если адресно нам предоставят конкретные персоны, кому было срезано, мы будем разбираться и делать выводы, и предложения по этим проблемам, - ответил Бигари.

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