Профессии будущего: какие специалисты востребованы в Казахстане и у кого высокие зарплаты

В Казахстане появляются вакансии, которых раньше не было. Это следствие цифровизации и запуска производственных проектов. Многим компаниям специалисты "старой школы" уже не подходят, их знания попросту устарели. Какие профессионалы сейчас в цене и что нужно уметь каждому, разбирался Zakon.

Казахстан переходит на следующий уровень индустриального развития. В республике утвердили 75 новых профессий в рамках "Атласа будущего". Речь идет о цифровых проектировщиках, инженерах 3D-печати, аналитиках данных и специалистах по роботизированным системам.

Соль в том, что человеку предстоит меньше работать руками и больше использовать технологии. У многих меняются привычные обязанности и орудие труда. К примеру, маляры в машиностроении навсегда забудут про кисти и превратятся в операторов станков с программным управлением, говорят эксперты.

Новые технологические ниши

"Пока нельзя сказать, что такие профессии, как оператор дронов, уже стали мейнстримом, но они явно формируют направление роста. Квадрокоптеры применяются в строительстве, геодезии, сельском хозяйстве и энергетике. Рынок постепенно вырабатывает запрос на специалистов, способных управлять этой техникой и обрабатывать полученные данные", – рассказывает исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова.

Растет интерес и к тем специалистам, которые умеют внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы. В IT-компаниях, банках, телекоммуникационных и маркетинговых агентствах появляются AI-интеграторы. Они помогают предпринимателям переходить от точечных экспериментов с нейросетями к реальному применению в аналитике, коммуникациях и автоматизации.

"Набирают популярность и ESG-направления: экологическая, социальная и управленческая ответственность бизнеса. Компании ищут специалистов по устойчивому развитию, нефинансовой отчетности и корпоративным коммуникациям. Эта ниша только формируется, но уже является частью реальной деловой повестки. Рынок труда становится технологичнее, осмысленнее и требует от профессионалов не просто опыта, а умение учиться, адаптироваться и мыслить системно", – поясняет рекрутер Ольга Якупова.

Кого чаще всего ищут казахстанские компании

Рынок труда Казахстана остается активным и разнообразным, но все же выделяется несколько направлений, где стабильно наблюдаются высокий спрос и достойная оплата: торговля, строительство, промышленность и, конечно, IT.

"На первом месте специалисты в сфере информационных технологий. Компании ищут разработчиков, инженеров по кибербезопасности, специалистов по автоматизации и аналитиков данных. Практически каждая организация, от банков и телекома до ритейла и госсектора, сегодня нуждается в IT-компетенциях, потому что цифровая инфраструктура стала частью любого бизнеса". Ольга Якупова

Со слов рекрутера, на второй строчке маркетинг и продажи. Спрос особенно высок на digital-маркетологов, SMM-менеджеров, аналитиков трафика и специалистов по онлайн-продвижению. Рынок стал более ориентированным на эффективность: работодатели хотят видеть людей, которые умеют напрямую влиять на выручку.

"Третье направление – производственные и рабочие профессии. С ростом промышленности, строительства и логистики активнее ищут инженеров, механиков, электриков, операторов оборудования и специалистов по техобслуживанию. Эта категория часто недооценивается, но именно она обеспечивает устойчивость экономики и поддерживает инфраструктуру", – отмечает Якупова.

Не пропадут специалисты среднего звена, которые совмещают техническую базу с цифровыми навыками. Например, бухгалтер, умеющий работать с BI-системами; инженер, владеющий 3D-моделированием; и логист, понимающий принципы автоматизации.

Большинству работодателей нужны люди, которые быстро адаптируются к изменениям, разбираются в новых инструментах и приносят ощутимую пользу. Базовая цифровая грамотность уже не обсуждается: работа с Word, Excel, Google Sheets, CRM-системами, онлайн-документами и корпоративными мессенджерами – это стандарт.

Все больше ценится умение применять его величество искусственный интеллект. С помощью нейросетей маркетологи создают прототипы кампаний, аналитики используют ИИ для обработки данных, рекрутеры – для первичного скрининга. AI-грамотность становится новым уровнем профессионализма.

Помимо технических навыков, работодатели обращают внимание на личностные качества – критическое мышление, ответственность, способности коммуницировать и самостоятельно принимать решения. Еще одно важное требование – готовность учиться постоянно. Профессии обновляются каждые два-три года, и тот, кто не осваивает новые технологии, теряет конкурентоспособность!

В нашей стране чересчур много дипломированных юристов и экономистов. Найти им работу с каждым годом сложнее, уверяют социологи. Сказывается не только избыток претендентов, но и качество образования.

"У нас качество экономистов и юристов, которых сейчас готовят, довольно низкое. Фактически люди, идущие с этими дипломами на госслужбу, не находят себе применения из-за небольшого охвата функций. Настоящие профессионалы должны лучше уметь работать с данными. Многие экономисты, госслужащие и даже госуправленцы пока не очень подготовлены к анализу информации, статистики. Конечно, есть какая-то часть хороших специалистов, но их недостаточно", – считает социолог Жанар Джандосова.

Нередко фактическая профессия не соответствует диплому. Многим приходится переучиваться прямо в процессе работы. Примечательно, что примерно 40% казахстанцев трудятся не по специальности.

По данным социологических исследований, сейчас в Казахстане 36% населения – люди в возрасте от 15 до 35 лет. За счет них происходит прирост трудовых ресурсов, особенно в городах и в индустриальных центрах. В основном идет прилив сил в цифровизацию, предпринимательство и стартапы. Но и не каждому программисту удается устроиться в теплое местечко. В некоторых случаях трудоустройству мешает коррупция.

"Сейчас высокая коррупция имеет искажающее влияние на рынок труда, то есть она искажает спрос и предложение. Вместо того, чтобы на рынке доминировали профессионализм, квалификация и инновации, решающими факторами становятся родственные связи, различные неформальные отношения. А в результате происходит неэффективное распределение трудовых ресурсов, специалисты не занимают соответствующие их компетенциям должности. Это снижает производительность труда, молодежь теряет мотивацию работать, ищет работу за рубежом, таланты уезжают", – полагает социолог Жанар Джандосова.

По наблюдениям экспертов, Казахстану не хватает профессионалов в прибыльной нефтегазовой отрасли и в энергетике – как для ТЭЦ, так и для АЭС, которую скоро построят в Алматинской области.

Какие специалисты будут востребованы

Социологи и рекрутеры сходятся во мнении, что стране по-прежнему нужны рабочие руки, медики, педагоги и воспитатели.

"В связи с тем, что у нас увеличилась рождаемость, есть очень высокая потребность в воспитателях детских садов, в среднем и младшем медицинском персонале, в работниках по уходу за больными. Нам нужны учителя по общественным и точным наукам и для начальных классов. Высокий спрос и на водителей грузовых автомобилей, сварщиков, трубопроводчиков, сантехников. Такая же ситуация и в клиентоориентированных отраслях: сервис, маркетинг, реклама, строительство, недвижимость и прочие. У нас появится, наверное, самое большое количество новых специальностей в IT, искусственном интеллекте, инженерных технологиях. Взрывной рост ожидается в "зеленой" энергетике, системах безопасности, правовых технологиях, образовании. Именно в этих сферах должны расти зарплаты". Жанар Джандосова

Профессии на грани исчезновения

С развитием автоматизации многие профессии себя изживают. Уже не везде требуются кассиры и диспетчеры, их заменяют мобильные приложения и терминалы. Представители некоторых специальностей, чтобы остаться на плаву, осваивают автоматизированные системы.

"Низкий спрос на продавцов, офис-менеджеров. Становится меньше упаковщиков, сортировщиков. В общем, тех, кто теряет популярность из-за автоматизации. Ручной труд будет сокращаться. Нам нужны специалисты горно-металлургического сектора, нефтегазового. Ценятся новые профессии, на которые у нас еще не учат, – это операторы роботов, которые работают со сложным оборудованием. В промышленности, транспорте и логистике необходимы аналитики Big Data", – утверждает социолог.

В Бюро нацстатистики посчитали: по сравнению с прошлым годом в 2025-м общая занятость казахстанцев выросла – трудоустроенных стало больше на 110 тысяч человек. Наибольшая доля работников наблюдается в сфере торговли, наименьшая – в сельском хозяйстве.

В целом рынок не избавляется от профессий, а перестраивает их под современные реалии.