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Как "переименовали" Усть-Каменогорск

В тот момент, когда шли монтажные работы и не все буквы были установлены, сделали фото.

Фото : кадр видео17 ноября 2020, 13:24

Ситуацию со случайным "переименованием" Усть-Каменогорска прокомментировали местные исполнительные органы, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого Усть-Каменогорска Владимир Землянский рассказал, куда "потерялась" буква "s" из слова "Өskemen".

Сейчас идут работы по установке подобных названий на въездах в город. Как раз в тот момент, когда шли монтажные работы и не все буквы были установлены, и была сделана эта фотография. Буквально вчера вечером уже все буквы были на месте, - процитировал Землянского сайт Altaynews.

Название подрядной организации, занимающейся установкой конструкции, Землянский не вспомнил.

Накануне в СМИ появилась информация, что на недавно установленной конструкции с названием города на латинице не оказалось одной буквы.


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