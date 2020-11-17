Как Алматы оказался в "желтой" зоне, пояснили в Минздраве
Нахождение регионов в той или иной зоне меняется ежедневно.
Фото : platon.asia17 ноября 2020, 14:06
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, как часто города и регионы могут переходить из одной зоны в другую по уровню заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz.
По ее словам, нахождение регионов в той или иной зоне меняется ежедневно, потому что зависит от нескольких показателей.
Это число R (показывает сколько может заразиться человек от 1 больного КВИ) и заболеваемость в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения. Эти два показателя мониторируются ежедневно, поэтому переход из одной зоны в другую может происходить ежедневно, - сказала Есмагамбетова.
Накануне министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что находившийся длительное время в "зеленой зоне" город Алматы попал в "желтую". СКО также, на прошлой неделе был в "зеленой зоне", и попал в "красную".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047976-2ac93d558e03442a513985f9c0d40d80
Сейчас читают