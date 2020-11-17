Как Алматы оказался в "желтой" зоне, пояснили в Минздраве

Нахождение регионов в той или иной зоне меняется ежедневно.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, как часто города и регионы могут переходить из одной зоны в другую по уровню заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz.

По ее словам, нахождение регионов в той или иной зоне меняется ежедневно, потому что зависит от нескольких показателей.

Это число R (показывает сколько может заразиться человек от 1 больного КВИ) и заболеваемость в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения. Эти два показателя мониторируются ежедневно, поэтому переход из одной зоны в другую может происходить ежедневно, - сказала Есмагамбетова.

Накануне министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что находившийся длительное время в "зеленой зоне" город Алматы попал в "желтую". СКО также, на прошлой неделе был в "зеленой зоне", и попал в "красную".

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