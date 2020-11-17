17 ноября - день рождения коронавируса 

Первым заразившимся считается 55-летний житель Хубэя.

Первого заболевшего COVID-19 выявили 17 ноября 2019 года, сообщает zakon.kz.

Так или иначе, у SARS-CoV-2, как бы это странно не звучало, есть несколько дней рождений. Первый – официальный. И это 1 декабря 2019 года, когда были официально подтверждены первые клинические признаки заболевания. Тогда весь мир узнал о существовании провинции Ухань в Китае.

Но есть и вторая дата, которая долгое время не тиражировалась – 17 ноября 2019 года. Первым заразившимся считается 55-летний житель Хубэя. С 17 ноября, когда он обратился к врачу, ежедневно появлялись от одного до пяти новых случаев заражения. К 15 декабря таких случаев было 27, к 20 декабря их стало уже 60.

27 декабря врач одной из больниц Хубэя Чжан Цзисянь предупредил Госкомитет здравоохранения о появлении нового коронавируса. На тот момент заразиться успели уже больше 180 человек, хотя врачи не обо всех случаях подозревали. Ситуация развивалась по нарастающей.

11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия". На тот момент число заболевших в мире насчитывало более 118 тыс. и свыше 4 тыс. погибших.

13 марта 2020 года выявили первый случай коронавируса в Казахстане.

На 16 ноября в Казахстане подтверждено 121 653 случая заболевания COVID-19. 1945 человек скончались. Выздоровели 109 944 человек.

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