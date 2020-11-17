Коттеджи, самолет, акции: что конфисковали у Жомарта Ертаева

Суд установил, что Ертаев спланировал и организовал схемы по хищению денег банка.

Экс-банкира Жомарта Ертаева накануне осудили к 11 годам тюрьмы. За совершенные преступления суд взыскал с него и его подельника Бахыта Ибрагима более 59 миллиардов тенге в пользу потерпевших, передает zakon.kz.

Суд установил, что Ертаев, будучи советником председателя правления банка, спланировал и организовал схемы по хищению денег банка путем выдачи заведомо незаконных и безвозвратных кредитов. Его знакомый Бахыт Ибрагим, которого накануне приговорили к восьми годам тюрьмы, занимался поиском компаний и людей, на которых оформлялись безвозвратные займы.

Отмечается, что Ертаев с помощью других осужденных легализовал деньги путем совершения сделок и приобретя 9 телекоммуникационных компаний в России, один банк, квартиру, а также транспортные средства в Москве. Общая сумма похищенного

С Жомарта Ертаева и Бахыта Ибрагима алматинский суд взыскал более 59 миллиардов тенге в пользу потерпевших. В сумму возмещения вошли:

- деньги и акции на сумму 510 миллионов тенге;

- различного имущества на сумму 530 миллионов тенге;

- акций АО "Alma Telecommunication Kazakhstan" на сумму более 13 миллиардов тенге;

- самолет на сумму свыше 3,4 миллиарда тенге;

- квартира в Москве;

- машины бизнес класса марки "Mercedes Maybach", "Range Rover" и другие;

- два коттеджа в курортной зоне площадью 180 кв.м. каждый.;

- трехэтажное административное здание площадью 2 458 кв.м.;

- промышленная база площадью 693,3 кв. м. с земельным участком 0,69 га., а также ряд земельных участков всего на общую сумму свыше 10 миллиардов тенге.

Также судом удовлетворены иски о взыскании сумм ущерба с других подсудимых, с учетом того, что ими заключены меморандумы о возмещении ущерба в добровольном порядке, на общую сумму свыше 4,5 миллиардов тенге.

Потерпевшим возвращено 1 158 853 746 тенге наличными, передано имущество в виде машин, квартир и домов, всего на общую сумму около 2 миллиардов тенге, конфискованы автомашины бизнес класса марки "Mercedes", "Lexus", "Audi" и др., парковочные места, квартиры в элитных жилых комплексах, в том числе в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, золотые монеты, часы брендовых марок на сумму 600 000 долларов США, денежные средства со счетов в сумме свыше 2,3 миллиона долларов США.

Общая сумма возмещенного ущерба составляет около 54,3 миллиарда тенге.

Ранее сообщалось, что Ертаев проходил обвиняемым по делу о хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. Его признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии среднего режима.

По этому же делу кроме него проходило еще 36 человек. 23 человека были приговорены к срокам от 3 до 8 лет, восемь подсудимых получили сроки, связанные с ограничением свободы. Четыре человека были освобождены из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности, один подсудимый скончался. 17 подсудимым сократили сроки в связи с амнистией 2016 года.

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