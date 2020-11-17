Трассу закрыли в Алматинской области

С 17 ноября для всех видов транспорта.

В Алматинской области закрыта автодорога Ушарал - Достык, передает zakon.kz.

По сообщению Алматинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" 17 ноября с 12.10 часов в связи с погодными условиями - обильным снегом, ограниченной видимостью закрыто движение на автодороге hеспубликанского значения Ушарал - Достык (с 84 км по 184 км) для всех видов автотранспорта, - сообщили в ДЧС региона.

Департамент по ЧС Алматинской области рекомендует следовать нижеуказанным правилам безопасности на зимних дорогах:

- следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах;

- в каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации – паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды;

- во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда, в случае поломки, на помощь смогут прийти другие водители из колонны;

- необходимо своевременно менять летние шины на зимние;

- если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру 101 и 112.

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