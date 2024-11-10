Трассы закрыли из-за непогоды в четырех областях Казахстана

Фото: Zakon.kz

Из-за неблагоприятных погодных условий 10 ноября вводится ограничение движения для всех видов транспорта на нескольких участках республиканских автодорог в четырех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: