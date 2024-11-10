Трассы закрыли из-за непогоды в четырех областях Казахстана
Фото: Zakon.kz
Из-за неблагоприятных погодных условий 10 ноября вводится ограничение движения для всех видов транспорта на нескольких участках республиканских автодорог в четырех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Абайская область:
- Автодорога Омск – Майкапшагай км 910-1002 (участок с. Калбатау — с. Кокпекти).
Павлодарская область:
- Автодороги Омск – Майкапчагай км 427-587 (п. Кенжеколь – гр. области Абай).
Северо-Казахстанская область:
- Автодорога Мамлютка – Костанай км 0-180 (г. Мамлютка — гр. Костанайской области).
Костанайская область:
- Автодорога Мамлютка – Костанай км 180-250 (граница СКО – п. Узынколь).
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября 2024 года в 06:00.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Костанайской области сельчанка не смогла добраться в больницу, к ней на помощь пришли спасатели.
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