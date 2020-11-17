Казахстанские школьники значительно отстают по читательской грамотности от сверстников из стран ОЭСР

Читательская грамотность взрослого населения также находится на низком уровне.

По результатам исследования PISA, школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

По результатам исследования PISA школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР. К большому сожалению, такую же неутешительную картину показывает и международное исследование PIAAC, которое охватывает участников от 16 до 55 лет. То есть читательская грамотность взрослого населения также находится на низком уровне, - сообщил министр на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эта проблема появилась не сегодня.

Надо признать, что наши дети не только мало читают, но и плохо понимают и воспринимают прочитанный текст. Хромают навыки анализа и формирования выводов при чтении. И это действительно большая проблема, которая в целом влияет на конкурентоспособность нации, - отметил глава МОН.

Он напомнил, что именно поэтому на заседании НСОД глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение кардинально изменить эту ситуацию и принять меры, чтобы мы стали читающей нацией.

Читающей нацией мы можем стать только в том случае, если будем прививать любовь к чтению с младших классов. А чтобы подрастающее поколение было функционально грамотным, очень важно, чтобы дети читали художественную литературу, - сказал министр.

Как с этим обстоят дела и что нужно сделать?

По данным МОН, в сфере образования и науки работают 7096 библиотек. В школах – 6461, в колледжах – 579, в вузах – 56, функционирует также Республиканская научно-педагогическая библиотека. Совокупный библиотечный фонд организаций образования составляет 267 325 289 единиц хранения.

Цифра, конечно, внушительная. Но сколько из них художественной литературы? Сколько на государственном языке? Как часто пополняются школьные библиотеки новыми книгами? Доступны ли книги Э. Берроуза, А. Азимова, М. Твена и других авторов, в особенности на казахском языке? Вот здесь как раз и имеются проблемы, - заметил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, библиотечный фонд состоит, в основном, из учебной литературы, художественные произведения составляют только небольшое количество.

К тому же в учебных хранилищах преобладают книги советского периода, в подавляющем большинстве идеологического характера. Современной художественной литературы, в том числе на госязыке, по-прежнему ничтожно мало.

Чтобы обеспечить детям доступ к художественной литературе, министерством разработан специальный проект, в рамках которого будут приняты меры по развитию кадрового потенциала библиотек организаций образования, улучшению материально-технической и информационной базы, а также по осуществлению ежегодного закупа художественной литературы для детей, - рассказал глава ведомства.

По его словам, Национальная академия образования совместно с институтами литературы, языков, центром «Учебник», Национальной научной библиотекой, НИШ, БИЛ уже приступила к формированию перечня рекомендуемой литературы.

При этом в рамках данного проекта особое внимание будет уделяться обеспечению доступности литературы на государственном языке, причем не только казахстанских авторов, но и мировой литературы.

Еще одним направлением станет обеспечение книгами такого жанра, как научная фантастика. Она развивает гибкость мышления, воображение, расширяет картину мира и помогает детям стать более жизнестойкими.

"Особое внимание мы уделим повышению статуса библиотекарей, оплаты труда и новому содержанию их работы. Сейчас рассматриваем вопрос об отнесении школьных библиотекарей к категории педагогических кадров. Библиотечные пространства также изменятся. Они должны стать комфортными и современными, чтобы школьник вместе с чтением мог получить навыки нетворкинга или творческого развития. И чтобы это место буквально притягивало всех детей и было одним из центров досуга", - поделился министр.

Он также посетовал, что нынешний формат работы большинства школьных библиотек не выдерживает никакой критики.

Учитывая то обстоятельство, что современная молодежь предпочитает получать информацию посредством цифровых технологий, мы планируем цифровизировать наши библиотеки.

"В этом плане стоит задача обеспечить доступность и размещение электронных версий художественной литературы через Интернет и мобильные приложения. Подобные проекты уже существуют, будем прорабатывать вопросы сотрудничества с их создателями. Мы также планируем использовать элементы геймификации. Решение задач, которые я отметил, требует времени и объединения усилий не только школ, но и родителей. Поэтому надеюсь, что эта работа будет ими поддержана", - резюмировал он.

Асхат Аймагамбетов отметил, что чтение, или читательская грамотность – один из базовых навыков для формирования успешной личности, конкурентоспособности и умения взаимодействовать в современном обществе.

Чтение способствует расширению кругозора, знаний о мире, развивает критическое мышление, помогает усвоить образцы поведения, которые воплощаются в героях произведений, в целом, воспитывает и окультуривает человека.

И все это нужно закладывать в детстве. Именно тогда любовь к литературе будет присутствовать на протяжении всей жизни человека, - заключил глава МОН.

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