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Мир

В США стремительно растет безграмотность взрослого населения – исследование

В США стремительно падает уровень грамотности взрослого населения - исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 05:40 Фото: pixabay
По новому исследованию навыков взрослых, которое провел Национальный центр образовательной статистики США, доля граждан с низким уровнем грамотности в стране существенно возросла, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, разрыв между высококвалифицированными и низкоквалифицированными работниками в Штатах увеличивается.

Ранее опрос проводили в 2017 году. Тогда 19% взрослых американцев имели самый низкий уровень грамотности. В 2023 году этот показатель увеличился до 28%.

В этом исследовании оценивают именно уровень функциональной неграмотности. То есть неспособность читать и писать на уровне, достаточном для выполнения основных бытовых и рабочих задач.

Ранее появилась информация, что в США перестанут давать гражданство детям иностранцев.

Аксинья Титова
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