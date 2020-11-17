Жительницу Семея оштрафовали за торговлю в поезде, следовавшем в столицу

По итогам которого будет предоставлена информация.

В Семее ошттрафовали женщину за торговлю в поезде сообщением "Семей – Нур-Султан" . Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает zakon.kz.

17 ноября текущего года при патрулировании перрона железнодорожного вокзала сотрудники Линейного отдела полиции на станции Семей в пассажирском поезде сообщением "Семей – Нур-Султан" установили и задержали 66-летнюю женщину за торговлю в неустановленном месте, а также проводника вагона данного поезда, который находился на рабочем месте без медицинской маски, - сообщили в департаменте.

Транспортными полицейскими по факту торговли в неустановленном месте был составлен административный протокол по ст.204 ч.2 КРКоАП (Торговля в неустановленных местах) и наложен административный штраф в размере 10 МРП.

Кроме того, по факту нахождения на рабочем месте без маски проводника вагона согласно ст.701 КРКоАП материал направлен в "Семейское отделенческое управление санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте" для привлечения виновных лиц к административной ответственности за нарушение карантинного режима и неисполнение постановления государственного санитарного врача, - отметили в полиции.

Между тем в АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что проведут по данному факту служебное разбирательство.

По данному инциденту после прибытия поездной бригады из рейса будет проведено служебное разбирательство, по итогам которого будет предоставлена информация, - сообщили в компании.

Вместе с тем там отметили, что все работники АО "Пассажирские перевозки" обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и проинструктированы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в пути следования в период распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что жительница Семея пожаловалась, что торговцы свободно заходят в вагоны в то время, как пассажирам необходимо предоставлять ПЦР-справки.

Как сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, с учетом ограничительных карантинных мер по COVID-19 запрещена стихийная торговля на железнодорожном сообщении.

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