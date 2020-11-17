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Руководство Талгарской больницы могут наказать за неумение сдерживать эмоции

На вопрос жителя главврач вышел из себя и стал бить рукой по столу. Дело рассмотрит комиссия.

Фото : Ura.ru17 ноября 2020, 19:24

16 ноября в Талгарском районе по инициативе ТОО "A-Class Medical" проводилась встреча с населением, на которой презентовали направления дальнейшей работы компании в рамках договора о доверительном управлении районной больницы. На встрече произошел инцидент, сообщает zakon.kz.

В Instagram-паблике ztb_kz появились подробности.

Во время встречи житель город Талгар А.Мусаров обратился с вопросом к главному врачу Н.Кульсеитову по вопросу нехватки лекарств для лечения своего ребенка.

В Минздраве утверждают, что главным врачом неоднократно предоставлялся ответ по данному вопросу А.Мусарову, поэтом после очередного вопроса главный врач района вышел из себя и ударил кулаком по столу. Затем, он вышел из зала и покинул встречу. Это инцидент был опубликован в соцсетях и вызвал обоснованный широкий общественный резонанс.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 64 Трудового кодекса Республики Казахстан создана комиссия при Управлении здравоохранения области, о рассмотрении вопроса соблюдения этических норм и профессионального поведения главным врачом центральной Талгарской районной больницы Кульсеитовым Н.Г., - говорится в сообщении.

О принятых мерах будет сообщено дополнительно.


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