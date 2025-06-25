Главврач Костанайской областной больницы наказан за пьяную езду

Главврач Костанайской областной больницы задержан за вождение в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Алау" со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Костанайской области.

"В отношении главного врача Костанайской областной больницы был вынесен административный арест за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь на 22 июня, когда у врача был период отпуска без сохранения заработной платы.

"Руководство Управления здравоохранения расценивает произошедшее как нарушение норм поведения, допускаемое гражданином, но не связанное с его профессиональной деятельностью. С сотрудником будет проведена профилактическая беседа. По итогам будет принято соответствующее решение". Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области

В ведомстве также добавили, что каждый гражданин, независимо от занимаемой должности, несет личную ответственность и равен перед законом.

Отметим, что в начале 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана представили социальный портрет лиц, которые были лишены права управления транспортным средством из-за вождения в состоянии опьянения.