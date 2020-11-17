Как сказалось дистанционное обучение на казахстанских школьниках

В I четверти дистанционно учились 2 млн 300 тысяч школьников.

В Министерстве образования и науки сегодня признали, что качество образования в Казахстане пострадало в связи с пандемией коронавируса и дистанционным обучением, сообщает zakon.kz.

Но тенденция не только наша, она мировая, передает Первый канал "Евразия".

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COVID-19 не побежден, поэтому возврат к прежнему обучению – пока не выход. Одна из столичных школ закрылась на карантин, и в целом за 1-й день II четверти зарегистрировано 55 случаев заболевания среди учеников.

Всего больше 1 тысячи школьников заразились, 1/3 из них обучались в дежурных классах, остальные – на "удаленке". Речь о возвращении к оффлайн-обучению не ведут даже относительно регионов "зеленой зоны" безопасности. Во-первых, потому, что эпидобстановка может "пожелтеть" или "покраснеть" практически за сутки.

На сегодня в школах с учетом климатических особенностей очень сложно создать условия для проветривания. Введение отопительного сезона оказывает влияние на влажность воздуха. Влажность воздуха, она напрямую влияет на время оседания аэрозоли, если вдруг появится ученик или учитель, который является носитель, или у которого будут симптомы коронавируса, - объясняет председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

Лишь сегодня стало известно о том, что учитель в Караганде заразила школьников коронавирусом.

Учительница пришла в школу, заразились ученики, и от учеников уже заразились их домашние. Это еще раз наглядно подтверждает, что дети передают инфекцию. И даже если они легко переносят, они могут передать инфекцию пожилым, - продолжает Айжан Есмагамбетова.

Сейчас больше 3 тысяч 700 сельских школ работают в традиционном формате. Те, кто остался на дистанционке, периодически сообщают в соцсетях о разных проблемах. Некоторые из учителей даже жаловались, что платят за интернет из собственного кармана.

Если называют случаи, что тариф быстро заканчивается, возможно, где-то используются не отечественные образовательные платформы, из-за чего трафик снижается. Но со стороны государства порядка 600 образовательных платформ, необходимых для обучения в Казахстане, завели в нетарифицированный трафик, и этого достаточно даже при нулевом балансе вести уроки. Во-2-х, со стороны школ 1 тысяча 640 учителей может с соблюдением санитарных норм прийти в школу, и из стен школы вести уроки, - говорит вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари.

Сроки проведения суммативного оценивания за раздел и четверть пока не определены. Но школьникам уже сейчас пообещали, что задания во II четверти будут попроще.

В I четверти дистанционно учились 2 млн 300 тысяч школьников. Кто-то через компьютер, кто-то через смартфон, но знания получили. Об этом говорят 82 млн онлайн-оценок и 40 млн выполненных домашних заданий. Но даже тем, кто учится по старинке, в школу можно приходить исключительно по делу. В Минздраве сообщили, что новогодние утренники в этом году отменены.

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