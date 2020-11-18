Трампа предложили судить за государственную измену

Член Палаты представителей обвиняет Трампа и его администрацию в "преступлениях против нации и конституции".

Американский конгрессмен от Демократической партии Билл Паскрелл потребовал привлечь к судебной ответственности всю команду действующего президента США Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Член Палаты представителей обвиняет Трампа и его администрацию в "преступлениях против нации и конституции". Он полагает, что американский лидер виновен в "государственной измене", пытаясь атаковать выборы и "задушить демократию".

Он участвовал в предательстве, в измене. Он почти отказался от управления и защиты нашей нации. Если бы у него была хоть капля достоинства, он ушел бы в отставку сегодня, - пояснил Паскрелл.

Он полагает, что Трампа стоит привлечь к ответственности после вступления в должность Джо Байдена, который объявил себя избранным президентом.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в случае подтверждения победы Байдена в президентской гонке действующая команда профессионально передаст дела новой администрации.

Сам Трамп неоднократно отказался признавать свое поражение на выборах главы государства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!