#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Спорт

Трамп вновь поднял вопрос о допуске трансгендеров на спортивные соревнования

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 15:37 Фото: скриншот видео
Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами Республиканской партии в Палате представителей спародировал трансгендерных спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Видео с выступлением президента Соединенных Штатов публикуют различные СМИ.

На видео Трамп изображает, как поднимает гантели, сопровождая это гримасами. По его словам, он намеренно сдерживался, так как его супруга не одобряет подобные шутки.

"Моя жена ненавидит, когда я это делаю. Она сказала, что это не по-президентски. Но я ответил: я же стал президентом", – сказал Трамп со сцены.

В ходе выступления Трамп также заявил, что две спортсменки, прошедшие трансгендерный переход, якобы завоевали золотые медали в боксе, добавив, что это "абсурдно" и они "столкнулись с силой, с которой никогда не сталкивались ранее".

Трамп уже делал подобные заявления. В мае 2025 года, выступая в Университете Алабамы, он также высказывался о трансгендерных спортсменах в ироничной форме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 15:37
В США трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях

В феврале 2025 года Трамп указом запретил трансгендерным женщинам соперничать с цисгендерными женщинами в спортивных соревнованиях. Ранее он закрепил на законодательном уровне только два пола.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Трамп запретил допускать мужчин в женский спорт
03:43, 06 февраля 2025
Трамп запретил допускать мужчин в женский спорт
Трамп озвучил главную проблему США и всего мира
10:05, 30 августа 2024
Трамп озвучил главную проблему США и всего мира
Трамп отказался от дебатов
06:47, 21 августа 2023
Трамп отказался от дебатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: