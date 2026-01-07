Трамп вновь поднял вопрос о допуске трансгендеров на спортивные соревнования

Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами Республиканской партии в Палате представителей спародировал трансгендерных спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Видео с выступлением президента Соединенных Штатов публикуют различные СМИ.

На видео Трамп изображает, как поднимает гантели, сопровождая это гримасами. По его словам, он намеренно сдерживался, так как его супруга не одобряет подобные шутки.

"Моя жена ненавидит, когда я это делаю. Она сказала, что это не по-президентски. Но я ответил: я же стал президентом", – сказал Трамп со сцены.

В ходе выступления Трамп также заявил, что две спортсменки, прошедшие трансгендерный переход, якобы завоевали золотые медали в боксе, добавив, что это "абсурдно" и они "столкнулись с силой, с которой никогда не сталкивались ранее".

Трамп уже делал подобные заявления. В мае 2025 года, выступая в Университете Алабамы, он также высказывался о трансгендерных спортсменах в ироничной форме.

В феврале 2025 года Трамп указом запретил трансгендерным женщинам соперничать с цисгендерными женщинами в спортивных соревнованиях. Ранее он закрепил на законодательном уровне только два пола.