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В Нур-Султане камеры смогут видеть "опасные машины" 

Они будут видеть машины, чьи водители были лишены водительских прав.

Фото : Bnews.kz18 ноября 2020, 12:06

В Нур-Султане госномера авто, чьи владельцы лишены прав, будут помещены в систему видеофиксации, передает zakon.kz.

Об этом сообщила замакима столицы Малика Бектурова.

В целях повышения безопасности на дорогах столицы функционал видеофиксации расширен. Теперь госномера транспортных средств, владельцы которых лишены водительских удостоверений, будут помещены в систему. Если камеры на дорогах обнаружат такие авто, то информация об их движении сразу перейдет сотрудникам полиции. Возможности системы позволяют определить “опасный автомобиль” в потоке на расстоянии 3-6 км от ближайшего поста сотрудников полиции. Далее маршрут такого водителя реально рассчитать вплоть до секунд, - написала она в telegram.

По ее словам, больше чем за две недели полиция Нур-Султана привлекла к ответственности 108 человек за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Девять из них ранее были лишены водительских удостоверений.


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