В Нур-Султане камеры смогут видеть "опасные машины"
Они будут видеть машины, чьи водители были лишены водительских прав.
Фото : Bnews.kz18 ноября 2020, 12:06
В Нур-Султане госномера авто, чьи владельцы лишены прав, будут помещены в систему видеофиксации, передает zakon.kz.
Об этом сообщила замакима столицы Малика Бектурова.
В целях повышения безопасности на дорогах столицы функционал видеофиксации расширен. Теперь госномера транспортных средств, владельцы которых лишены водительских удостоверений, будут помещены в систему. Если камеры на дорогах обнаружат такие авто, то информация об их движении сразу перейдет сотрудникам полиции. Возможности системы позволяют определить “опасный автомобиль” в потоке на расстоянии 3-6 км от ближайшего поста сотрудников полиции. Далее маршрут такого водителя реально рассчитать вплоть до секунд, - написала она в telegram.
По ее словам, больше чем за две недели полиция Нур-Султана привлекла к ответственности 108 человек за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Девять из них ранее были лишены водительских удостоверений.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048083-60cf7158f28446c68eeb057c472e3189
Сейчас читают