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ККМ наделят новыми функциями

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Комитет государственных доходов подготовил изменения в документы по вопросам применения контрольно-кассовых машин (ККМ), сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается установить передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов ежедневно в оперативном режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования не позднее одного часа с момента получения. 

Кроме того, планируется включить в функции оператора фискольных данных задачи по размещению на своем портале дополнительных сервисов для пользователей, таких как:

  • применение каталогов товаров, работ и услуг ККМ;
  • определение геолокации местонахождения ККМ и передачи их в органы государственных доходов;
  • проведение ежедневного мониторинга по приему с ККМ сведений о денежных расчетах и передачи их в органы государственных доходов. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.

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