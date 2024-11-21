ККМ наделят новыми функциями
Фото: pexels
Комитет государственных доходов подготовил изменения в документы по вопросам применения контрольно-кассовых машин (ККМ), сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается установить передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов ежедневно в оперативном режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования не позднее одного часа с момента получения.
Кроме того, планируется включить в функции оператора фискольных данных задачи по размещению на своем портале дополнительных сервисов для пользователей, таких как:
- применение каталогов товаров, работ и услуг ККМ;
- определение геолокации местонахождения ККМ и передачи их в органы государственных доходов;
- проведение ежедневного мониторинга по приему с ККМ сведений о денежных расчетах и передачи их в органы государственных доходов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.
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