ККМ наделят новыми функциями

Комитет государственных доходов подготовил изменения в документы по вопросам применения контрольно-кассовых машин (ККМ), сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается установить передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов ежедневно в оперативном режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования не позднее одного часа с момента получения.

Кроме того, планируется включить в функции оператора фискольных данных задачи по размещению на своем портале дополнительных сервисов для пользователей, таких как:

применение каталогов товаров, работ и услуг ККМ;

определение геолокации местонахождения ККМ и передачи их в органы государственных доходов;

проведение ежедневного мониторинга по приему с ККМ сведений о денежных расчетах и передачи их в органы государственных доходов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.