Казахстанцы теряют интерес к наличным деньгам

Доля обналичивания средств от совокупного оборота по платежным картам за год сократилась с 58,4% до 34,9%.

Объем выдачи наличных средств на территории РК с использованием казахстанских и иностранных платежных карточек за январь–сентябрь 2020 года составил 12 трлн тенге — всего на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий показатель годового роста за все время, передает zakon.kz.

Доля обналичивания средств от совокупного оборота по платежным картам за год сократилась с 58,4% до 34,9%, при этом до 2017 года она варьировалась в пределах 87,3%–90,3%, - отмечается в исследовании Finprom.kz.

При этом более 11 трлн тенге обналиченных с платежных карт средств приходится на банкоматы (+11,5%), в то время как на POS-терминалы — менее 1 трлн тг (−47,9%).





Среди 17 регионов Казахстана сокращение объема обналиченных с платежных карт средств было отмечено лишь в двух: в городе Алматы (на 23,9%, до 2,4 трлн тг, что составляет пятую часть от РК) и в Атырауской области (на 5,1%, до 523,2 млрд тг).

По объему обналиченных средств лидирует Алматы, следом идут Туркестанская область с городом Шымкентом (1,4 трлн тг, плюс 26% за год) и столица (1,3 трлн тг, плюс 1,2%).



Как отмечают аналитики, на потерю интереса населения к использованию наличных средств указывает также сокращение количества банкоматов только с функцией выдачи денег, которое продолжается третий год подряд.

За последний год число устройств без функции cash-in сократилось на 5,4%, до 6,8 тыс. к концу сентября. При этом количество банкоматов с функцией приёма наличных денег и в целом более широким спектром функций, напротив, увеличилось на 29,2% и достигло 5,8 тыс. штук.

В Казахстане от обналичивания средств постепенно отходят не только физлица, но и юридические компании. По информации Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, сразу на 39% удалось снизить уровень обналиченных средств в результате эффективной и слаженной работы всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ).

Более того, согласно индексу противодействия отмыванию денег Базельского института государственного управления (Basel AML Index), в 2020 году Казахстан занял в рейтинге 73-е место из 141, улучшив показатель на 45 пунктов (в 2019 году — 28-е место).

Страны при расчёте индекса ранжируются от самого высокого (1-е место) до самого низкого (141-е место) уровня риска ОД/ФТ, то есть чем больше показатель, тем меньше риски.

Как отмечается, Казахстан в текущем году оставил позади такие страны, как Украина (67-е место), Азербайджан (66-е), Россия (52-е), Узбекистан (43-е), Таджикистан (32-е) и Кыргызстан (27-е место). Лучшие в рейтинге — Эстония (141-е место), Андорра (140-е) и Финляндия (139-е), худшие — Мьянма (3-е место), Гаити (2-е место) и Афганистан (1-е место, абсолютный антилидер).

Оценка рисков основана на данных из общедоступных источников — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирного банка и Всемирного экономического форума — и охватывает 16 показателей в пяти областях:

• качество системы противодействия ОД/ФТ;

• взяточничество и коррупция;

• финансовая прозрачность и стандарты;

• общественная прозрачность и подотчётность;

• правовые и политические риски.

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