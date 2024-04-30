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Законодательство РК

Статистика платежных карт: казахстанцы стали чаще снимать наличные деньги

платежные карты, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:11 Фото: Freepik
Объем и количество безналичных операций с использованием платежных карт в Казахстане продолжает увеличиваться. При этом операции по снятию наличных денег также выросли по сравнению с прошлым годом, сообщает Zakon.kz.

К 1 апреля 2024 года в обращении находилось 75,8 млн платежных карточек, такие данные представили в Национальном банке РК.

"В марте 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 13,8 трлн тенге, количество – 987 млн транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество безналичных транзакций выросло на 7,8% и достигло 966,5 млн операций, объем вырос на 8,3%, достигнув 11,8 трлн тенге". Нацбанк РК

При этом держателями платежных карточек было проведено 20,6 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2 трлн тенге.

Примечательно, что количество операций по снятию наличных денег в сравнении с мартом 2023 года выросло на 1,9%, а объем операций увеличился на 10,8%.

платежные карты, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:11

Фото: Zakon.kz

Преимущественно операции по выдаче наличных денег проводились через банкоматы (98,4% от общего количества и операций).

Что касается безналичных операций, то в основном они совершались через интернет или мобильный банкинг (79,8% от общего количества и 89,4% от общего объема безналичных платежей и переводов денег). На втором месте POS-терминалы (20,1% и 10,3% соответственно).

Надо отметить, что на дебетные карточки приходится 80,9% от всего объема карт в обороте, кредитки пользуются меньшей популярностью, их доля – 16,2%. При этом доля дебетных карт с кредитным лимитом и предоплаченных карточек всего 2,9%.

По информации регулятора, к 1 апреля эмиссию платежных карточек осуществляли 18 банков. Организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем. Кроме этого, банки Казахстана выпускают и платежные карты локальных систем.

Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год Безналичные платежи
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