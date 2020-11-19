Жителям Актобе приходится брать кредиты для проведения похорон

Тарифы на захоронение установил единый центр ритуальных услуг.

Жители Актобе возмущаются возросшими ценами на захоронение, передает zakon.kz.

Стоимость похорон на мусульманском кладбище обойдется в 120 тысяч тенге, на христианском - 80 тысяч тенге, говорится в сюжете КТК.

На сегодняшний день минимальная зарплата – это всего 42500. И вот мы хотим, чтобы оно не превышало этого размера. Если даже он взял кредит, если даже он у кого-то взял, у нас не принято говорить, что я долг взял – похоронить, - заявил глава общественного совета при акимате Актобе Абай Сактаганов.

Тарифы на захоронение, по словам общественников, установил единый центр ритуальных услуг. Это, по сути, монополист, которому отдали в доверительное управление почти все городские кладбища. По словам активистов, компания за свой счет проводит всю работу: предоставляет земельный участок, выкапывает и закапывает могилу. Но как формируются тарифы на услуги, в центре говорить отказались.

Передавать в доверительное управление городские кладбища начали еще три года назад. Чиновники говорят: это было сделано для экономии бюджета. По их данным, на содержание погостов тратится порядка 25 миллионов тенге.

При этом в такую сумму обходится ежегодное содержание только одного кладбища, утверждают в акимате. Правда, сами жители в этих цифрах сомневаются, особенно сельчане. В аулах, говорят, за погостами всегда следят сами же родные покойных. Люди добровольно жертвуют деньги на то, чтобы содержать кладбища в порядке. Считают, что ухаживать за могилами можно и без больших затрат.

Частникам кладбища – до одного места! Частника интересует свободная земля, на которой они будут производить захоронения и делать на этом деньги. У нас компактное кладбище, компактное проживание людей. Здесь захоронены наши близкие, и мы в состоянии сами следить за нормальным порядком на кладбище, - сказал житель села Курайли Федор Гриценко.

Но возвращать кладбища на баланс государства пока не собираются. Контролировать цены на услуги монополиста – тоже.

К ценовой политике мы никакого отношения не имеем. Это конкурентная среда. Это ритуальные услуги, которые оказываются населению. Мы не можем в это вмешиваться, - заявил и.о. начальника отдела ЖКХ при акимате Актобе Бауржан Алдияров.

Единственное, что пообещали чиновники, – проверить состояние кладбищ, переданных в доверительное управление. Хотят даже найти дрон для обследования территории. Говорят, это и покажет, насколько много денег вкладывает частник в содержание погостов.

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