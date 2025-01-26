#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
517.84
543.11
5.28
Общество

Жители Петропавловска без счетчика в домах будут переплачивать за воду

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 06:40 Фото: pexels
В Петропавловске с 2025 года начал действовать дифференцированный тариф на услуги водоснабжения. При этом счета вырастут не только для тех, кто не хочет экономить ресурсы, но и для тех, кто до сих пор не установил счетчики на воду, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, с 2025 года в Петропавловске начал действовать дифференцированный тариф на услуги водоснабжения. Основные изменения коснулись тех потребителей, кто тратит много воды, и тех, у которых отсутствуют приборы учета.

В ТОО "Кызылжар су" пояснили, что для большинства горожан тарифы останутся прежними. Те, кто расходует до 3 кубических метров воды в месяц, будут платить по льготной цене. При этом пользователи, которые потребляют больше, столкнутся с увеличением стоимости.

А если счетчик отсутствует, оплата за водоснабжение повысится до 2099 тенге с человека.

Введение дифференцированных тарифов направлено на повышение справедливости оплаты услуг. Счетчики позволяют точно учитывать объемы потребления и экономить до 20–40% на оплате.

По данным горводоканала, на данный момент около 95% жителей установили приборы учета горячей воды, и 90% – холодной.

Ранее стало известно, что нормы потребления воды для жильцов без счетчиков изменились в Алматы.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
66 аварий произошло с участием электромобилей в Атырау
Общество
02:40, 26 января 2025
66 аварий произошло с участием электромобилей в Атырау
Суд обязал акима Уральска выплатить компенсацию пострадавшему от паводка
Общество
20:34, 25 января 2025
Суд обязал акима Уральска выплатить компенсацию пострадавшему от паводка
Ждать ли казахстанцам сюрпризов от погоды 26 января
Общество
16:16, 25 января 2025
Ждать ли казахстанцам сюрпризов от погоды 26 января
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: