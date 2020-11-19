Минздрав США отказался работать с Джо Байденом

Управление общих служб США должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

ОБ этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.

Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам, - подчеркнул Азар.

Рон Клайн, которого демократ Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, ранее заявил, что Управление общих служб США должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать собственную победу в суде.

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