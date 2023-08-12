Резолюцию об импичменте Джо Байдену вынесли в конгрессе США

Конгрессмен-республиканец Грег Стюби вынес резолюцию об импичменте президенту США Джо Байдену "за злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство и мошенничество", сообщает Zakon.kz.

Как утверждает американский политик от республиканской партии Стюби, президент США Байден был вовлечен в бизнес своей семьи и принимал деньги от иностранцев. Кроме того, по мнению Грега Стюби, Байден злоупотреблял полномочиями, брал взятки, вымогал деньги и занимался мошенничеством. Об этом пишет News.ru со ссылкой на сайт политика.

Преступления, в которых уличает действующего президента конгрессмен, являются тяжкими. Это должно привести к импичменту, сообщает политик.

Кроме того, Стюби указывает на "препятствие правосудию" в расследовании против сына президента Хантера Байдена. Кроме того, законодатель добавил, что под мошенничеством, указанным в качестве причины импичмента, он понимает обман инвесторов.

Ранее председатель Комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер опубликовал доклад о зарубежных операциях президента Джо Байдена, из которого следует, что семья президента и его партнеры получали миллионы от бизнесменов из РК и РФ во время его вице-президентства.