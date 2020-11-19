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Продолжается прирост случаев пневмонии и смертей от коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки зафиксированы 202 случая заболевания пневмонией.

Фото : Shutterstoc19 ноября 2020, 09:03

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 95 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40690, летальных случаев - 423, выздоровевших - 29814.

Смертность

От коронавируса за сутки скончались 5 человек, от пневмонии - 2.

Всего от коронавируса умерли 1964 человека, от пневмонии с 1 августа - 423 человека.


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