Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Шымкента

На него составили несколько адмпротоколов и завели уголовное дело.

В аэропорту Шымкента транспортные полицейские не впустили в самолет пассажира из-за нарушения общественного порядка, передает zakon.kz.

18 ноября от сотрудника аэропорта Шымкента поступило сообщение о необходимости принятия мер в отношении правонарушителя. По словам заявителя, в зале ожидания мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, нарушал общественный порядок, - рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции пытались успокоить его. Но на замечания стражей порядка он не реагировал и продолжал нарушать общественный порядок. Громко и публично выражался нецензурной бранью в адрес представителя власти.

Правонарушителем оказался 37-летний житель Туркестанской области.

Данный гражданин был доставлен в отдел полиции, где на него были составлены сразу три административных протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), ст.434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство), ст.667 ч.1 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя) и начато досудебное расследование по ст.378 ч.1УК РК (Оскорбление представителя власти), - подтвердил полковник полиции.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

По ​ факту появления в общественном месте в состоянии алкогольного​ опьянения ему наложен штраф в размере 5 МРП. Материалы по двум административным статьям направлены в Специализированный межрайонный административный суд Шымкента для принятия процессуального решения. А также, по факту оскорбления представителя власти ведется расследование, - добавил он.

С начала текущего года в ДП на транспорте зарегистрировано 20 фактов, связанных с оскорблением, неповиновением и применением насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей.

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