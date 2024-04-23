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Нетрезвый алматинец устроил дебош в аэропорту Астаны

Алматинец устроил дебош в аэропорту Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 17:25 Фото: Zakon.kz
В Аэропорту Астаны задержали пассажира рейса Астана – Алматы за несколько нарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП на транспорте, 38-летний житель Алматы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался в общественном месте, не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра.

"Инцидент произошел во время прохождения досмотра пассажиров авиарейса сообщением Астана – Алматы. В ходе выяснения обстоятельств мужчина не выполнял законные требования представителей власти. Несмотря на сопротивление, правонарушитель был задержан и доставлен в комнату полиции", – говорится в сообщении ДП.

Задержанного привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. Он оштрафован на 5 МРП (18 460 тенге).

Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направили в суд для рассмотрения.

"Стоит отметить, что данный гражданин ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство в течение года", – отметили в полиции.

Пассажиры зачастую ведут себя неподобающим образом. К примеру, 23 июля 2023 года пассажирка опоздала на рейс Астана – Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, она выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу авиакомпании. А в январе 2024 года казахстанский артист устроил дебош в самолете.

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