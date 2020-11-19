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Президент УЕФА жестко высказался о будущей Суперлиге

Он категорически против.

Фото : кадр из видео19 ноября 2020, 13:03

Руководитель УЕФА Александр Чеферин прокомментировал идею английских клубов организовать свою Суперлигу для европейских топ-клубов, создав конкуренцию Лиге чемпионов УЕФА, передает zakon.kz.

Глава европейского футбола однозначно заявил, что в Европе не может быть никаких других международных футбольных турниров, кроме тех, что проводит УЕФА.

Для меня о Суперлиге не может быть и речи. Это мечта двух-трех директоров, которым наплевать на солидарность. Они не заботятся ни о чем, кроме самих себя, они даже навредят своим клубам, но они, наверное, еще этого не осознают. Идея не очень серьезная. Она возник из-за отставки президента "Барселоны", но я считаю, что это была скорее популистская или политическая идея, чем серьезная, - сказал Чеферин.

Ранее мы сообщали, что FIFA также открестились от поддержки нового проекта, который активно продвигают английские клубы. Боссы "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", не сумев привлечь внимание других клубов Английской Премьер-лиги с помощью Project Big Picture, как сообщается, участвовали в переговорах с испанскими грандами "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" по созданию нового турнира.


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