Сосо Павлиашвили жестко высказался о феминистках

60-летний грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили заявил, что современное понятие феминизма превратилось в бунт, женский бунт против всего мужского, сообщает Zakon.kz.

Об этом Павлиашвили размышляет на видео, опубликованном на странице в Instagram. Он также называет феминисток "отравленными женщинами".

По его словам, конечно же, женщины правы в отстаивании своих интересов: борьба за право голоса, учебу в университетах, работу по специальности и честную оплату труда наравне с мужчинами.

Но, к сожалению, продолжает исполнитель, сегодня женщины объединяются в коалиции под названием "Я сама".

"И, на мой взгляд, противоречат себе, так как при этом хотят быть хрупкими, женственными, чтобы мужчина ухаживал, поддерживал (финансово, в том числе). А как быть мужчинам? Мы лишний раз боимся подойти к девушке, чтобы помочь донести тяжелую сумку, потому что это "дискриминация по половому признаку", и она сама все может донести!" Сосо Павлиашвили

"Почему мужчины не выходят на митинги?" – спрашивает композитор.

"А нам есть, что сказать: большая часть наших доходов уходит на карманные расходы женщин – это не дискриминация? Мы зарабатываем, а женщины тратят… (шутка) В 2024 году у женщин есть все возможности делать то, что они считают нужным!" Сосо Павлиашвили

В заключении артист подчеркнул, что все рождены для любви.

"Но не стоит все-таки забывать, что они женщины и ничего плохого в этом нет, им позволительно быть нежными и слабыми! Мы все рождены для любви! Женщины, дайте нам возможность любить вас и заботиться!" Сосо Павлиашвили

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