Убила себя и обвинила полицейского - в ДП дали комментарий

Ведется служебное расследование.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали информацию о суициде и обвинению в этом сотрудника полиции, передает zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что тело 52-летней без признаков насильственной смерти было обнаружено 16 ноября в одной из квартир по ул. Можайской Караганды.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства), проводятся все необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. В том числе, по предсмертной записке назначена судебно-почерковедческая экспертиза. В настоящее время расследованием уголовного дела занимается Управление собственной безопасности ДП Карагандинской области, - сообщили в полиции.

Там также сообщили, что в производстве УП Караганды находится уголовное дело в отношении скончавшейся и ее родной сестры по фактам мошенничества. Потерпевшими проходят несколько карагандинцев.

Им причинен материальный ущерб в общей сумме около 130 млн тенге. В настоящее время в отношении Намысова Е.Д. начато служебное расследование по результатам которого, будут приняты соответствующие меры, - сказано в сообщении.

В СМИ вышла информация о том, что карагандинка покончила с собой, выпив лекарства. В предсмертной записке она написала, что обвиняет в этом сотрудника полиции Намысова Ерлана Думановича. Она сообщила, что заняла у него крупную сумму денег и не смогла отдать. По словам женщины, угрозы и давление со стороны Намысова продолжались два года.

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