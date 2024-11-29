"Полицейский изнасиловал девушку в Астане" – комментарий ДП

В Астане полиция ведет расследование уголовного дела по факту изнасилования, сообщает Zakon.kz.

29 ноября 2024 года в соцсетях появилась информация о том, что в Астане на съемной квартире старший лейтенант, оперуполномоченный ОП Бурабайского района ДП Акмолинской области изнасиловал 21-летнюю девушку.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проводится расследование. Подозреваемый – бывший сотрудник полиции, задержан и водворен в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам. Иные данные досудебного расследования согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат", – сказано в комментарии.

18 ноября появилась информация о том, что в Кокшетау сотрудник полиции "в квартире принуждал девушек к половому сношению". В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области по этому факту сообщили, что сотрудник находился в декретном отпуске с апреля и не исполнял свои служебные обязанности на момент совершения противоправных действий.