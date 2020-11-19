Казахстанская певица резко сменила откровенные наряды на паранжу?

Она недавно вышла замуж.

Соотечественники привыкли видеть певицу Say Mo в дерзких и откровенных нарядах, любоваться ее фигурой и ждать новые горячие фото. Дождались. Совершенно неожиданно для обывателей Молдир Есенбек (именно так по-настоящему зовут Say Mo) выложила фото... с покрытой платком головой, передает zakon.kz.

Поводом для визита в мечеть стало бракосочетание по мусульманским традициям никах с актером Шарипом Сериком.

Безумная семейка Сериковых, - подписала совместный с новоиспеченным мужем снимок Say Mo.

Для посещения мечети Say Mo было необходимо покрыть голову платком, что она и сделала. Однако, кроме головы, девушка на фото закрыла платком нос, и некоторые подписчики подумали, что Say Mo примерила паранжу. Певица поспешила успокоить всех и написала, что закрыла нос платком только из-за холодной погоды и карантина, а сам платок не является паранжой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MVMMY SAY MO???? (@say_mo__)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MVMMY SAY MO???? (@say_mo__)

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