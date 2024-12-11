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Культура и шоу-бизнес

Раскрыта личность нового мужа Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева, новый муж, Филипп Бегак, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 18:00 Фото: Instagram/pravilazhizni.tv
Российская актриса и видеоблогер Настя Ивлеева раскрыла, за кого недавно вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Ее избранником стал 32-летний Филипп Бегак. Информацию блогер подтвердила каналу "Беспощадный пиарщик".

Филипп Бегак – телеведущий и владелец собственной фермы. По линии мамы он является дальним родственников семьи Михалковых-Кончаловских. Бабушка – дочь писательницы Натальи Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова. А мама – дочь Юлиана Семенова, автора романов "Семнадцать мгновений весны", "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить…" и других, пишет Starhit.

И для Анастасии, и для Филиппа это второй брак. От предыдущих отношений у нового супруга Ивлеевой есть дочь.

Пара расписалась 10 декабря в Мурманске и сейчас путешествует по Заполярью. Свадебная церемония будет позже.

10 декабря 33-летняя Настя Ивлеева в своем блоге озадачила подписчиков коротким сообщением: "Вышла замуж". В прошлом у Ивлеевой был брак с рэпером Элджеем. Пара прожила около двух лет. 

Весной 2024 года блогер угодила в большой скандал из-за "голой вечеринки", которая состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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