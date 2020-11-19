Сотрудники банка в Актобе избили клиента за отказ надеть маску

В ноябре прошел суд. Дело переквалифицировали в статью "Хулиганство".

В Актобе борьба с эпидемией принимает новые обороты. В отделении банка на пр. Абулхаир хана, 1 клиент отказался надеть маску, в результате охранники и водитель скрутили ему руки, вывели на улицу и побили дубинкой, передает zakon.kz.

На днях прошел суд, охранника оштрафовали, сообщает газета "Диапазон".

Я везде хожу без маски. Считаю это требование незаконным и принуждать меня никто не может. Я считаю, что маска бесполезна, а попытки заставить меня носить ее – посягательство на мое здоровье, права и свободы, – объясняет Владимир. – В тот день я пришел в банк, ко мне подошел менеджер и велел надеть маску. Я говорю, покажите мне законодательный документ с живой подписью, где это прописано. Она стала ссылаться на постановление санврача, я ответил, что оно законной силы не имеет. Тут ко мне подходят трое и в приказном тоне говорят: "Наденьте маску". Я начинаю все фиксировать на камеру в целях защиты прав и свобод человека. Мне он говорит: "Вы что, такой дер­зкий что ли?". Я отвечаю, что знаю свои права. Мне скрутили руки и вывели на улицу, я попытался вырвать руку. И тут другой наносит удар по спине дубинкой. Они оттащили меня за угол, зажали к забору, я порвал куртку и во второй раз получил удар дубинкой.

Все происходящее мужчина записывал на смартфон. Позже вызвали полицию, их отвезли в отдел.

"Я написал заявление, сделал судмедэкспертизу, снял следы от ударов. В ноябре прошел суд. Дело переквалифицировали в статью "Хулиганство". Охранника, который нанес мне удары, оштрафовали на 27 000 тенге, остальным ничего. Я написал в прокуратуру, будем подавать апелляцию", - рассказал актюбинец.

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