#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Общество

В Астане наказали четверых мужчин, которые в масках избили и ограбили прохожего

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 18:41 Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 19 ноября вынес приговор по делу о разбойном нападении, в котором фигурируют четверо подсудимых, сообщает Zakon.kz.

Их признали виновными в совершении разбоя группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, по п. 1 ч. 2 ст. 192 УК.

Согласно материалам дела, осужденные действовали по предварительному сговору: заранее распределили роли, выбрали безлюдное место и, надев маски и капюшоны, напали на потерпевшего. В ходе разбирательства установлено, что жертва была выбрана из-за уязвимого положения, так как мужчина шел один в темное время суток по малолюдному участку улицы. По версии следствия, это позволяло нападавшим снизить риск быть обнаруженными.

Во время нападения подсудимые применили физическое насилие, опасное для жизни и здоровья, после чего похитили имущество потерпевшего. Их вина подтверждена показаниями потерпевшего и свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, результатами негласных следственных действий и другими материалами дела.

Прокурор и потерпевший просили назначить подсудимым по 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Сторона защиты просила ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние, молодой возраст обвиняемых, положительные характеристики и добровольное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом тяжести преступления, причиненного вреда средней тяжести и общественной опасности содеянного суд назначил каждому подсудимому минимальный срок – 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО установили факт грабежа, совершенного студентом одного из вузов города Уральска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Четверым полицейским в Астане дали реальные сроки за издевательства над задержанными
17:03, 16 октября 2023
Четверым полицейским в Астане дали реальные сроки за издевательства над задержанными
В Астане вынесли приговор создателям финпирамиды Antares
12:17, 29 июля 2023
В Астане вынесли приговор создателям финпирамиды Antares
В Астане посадили высокую чиновницу из Управления образования
14:44, 31 января 2025
В Астане посадили высокую чиновницу из Управления образования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: