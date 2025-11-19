В Астане наказали четверых мужчин, которые в масках избили и ограбили прохожего

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 19 ноября вынес приговор по делу о разбойном нападении, в котором фигурируют четверо подсудимых, сообщает Zakon.kz.

Их признали виновными в совершении разбоя группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, по п. 1 ч. 2 ст. 192 УК.

Согласно материалам дела, осужденные действовали по предварительному сговору: заранее распределили роли, выбрали безлюдное место и, надев маски и капюшоны, напали на потерпевшего. В ходе разбирательства установлено, что жертва была выбрана из-за уязвимого положения, так как мужчина шел один в темное время суток по малолюдному участку улицы. По версии следствия, это позволяло нападавшим снизить риск быть обнаруженными.

Во время нападения подсудимые применили физическое насилие, опасное для жизни и здоровья, после чего похитили имущество потерпевшего. Их вина подтверждена показаниями потерпевшего и свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, результатами негласных следственных действий и другими материалами дела.

Прокурор и потерпевший просили назначить подсудимым по 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Сторона защиты просила ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние, молодой возраст обвиняемых, положительные характеристики и добровольное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом тяжести преступления, причиненного вреда средней тяжести и общественной опасности содеянного суд назначил каждому подсудимому минимальный срок – 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО установили факт грабежа, совершенного студентом одного из вузов города Уральска.