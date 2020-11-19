В Атырауской области на онкологическом учете состоят 4500 больных. За последний год злокачественные опухоли обнаружены у 1150 человек.

По словам директора Казахского научно- исследовательского института онкологии и радиологии Диляры Хайдаровой, Атырау за последние четыре года наблюдается снижение динамики в регистрации онкологических заболеваний, сообщает zakon.kz.

Директор Казахского научно- исследовательского института онкологии и радиологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Диляра Хайдарова во время рабочего визита в Атыраускую область выступила на заседании Координационного совета с участием заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой.

Положительный показатель связан и с укреплением сферы в последние годы 26 специалистами. Если раньше больные ездили в Алматы для лечения, то ныне пациентам с онкологическими заболеваниями качественная помощь оказывается и в местных медицинских центрах. Медицинские учреждения Атырау оснащены самым современным оборудованием. Есть возможности и для проведения сложных хирургических операций, - отметила Д. Хайдарова.

По словам руководителя Управления здравоохранения Атырауской области Асхана Байдуалиева, в Атырау среди онкологических заболеваний наиболее распространены рак молочной железы, легких, желудка.

Поэтому, медицинские учреждения оснащены оборудованием, дающим возможность раннего диагностирования, обследования и проведения сложных операции. Замечу, что здание главного онкологического диспансера старое. Сейчас по данному вопросу готовится соответствующее предложение руководителю региона, - сказал А.Байдуалиев.

"В Атырауской области все медицинские учреждения подключены к общей системе. Благодаря этому результаты томографии, ренгтен - обследовании в городе и районах можно собирать и обрабатывать в единой базе данных. Хорошей новостью для медицины региона является то, что сегодня в Атырау злокачественные опухоли можно выявлять с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения Атырауской области.

Искусственный интеллект дает возможность выявлять злокачественные опухоли на максимально ранней стадии. Если нам удастся продлить на 5-6 лет жизнь раковых больных, это уже большое достижение, - подчеркнул руководитель Управления здравоохранения Атырауской области А.Байдуалиев.

По словам главного врача-онколога Казахстана Диляры Хайдаровой, при раннем выявлении злокачественной опухоли специалисты смогут помочь больному на 70-80%.

Поэтому призываю граждан заботиться о своем здоровье, своевременно проходить скрининг, - сказала главный онколог, поручив проводить на высоком уровне работы по организации скрининг- обследовании в поликлиниках.

Напомним, что в Казахстане скрининг – обследования на предмет опасных заболевании проводятся с 25 лет.

Среди женщин обследования проводятся: на рак шейки матки – в 30-35 лет, рак молочной железы – 50-60 лет. Медицинский скрининг против рака железы мочевого пузыря среди мужчин проводится в 50-54 и 58-62 года. Проверка рака желудка и пищевода для всех осуществляется, начиная с 50 лет. А обследование на рак печени пациент может пройти в любом возрасте.

В Атырауской области на онкологическом учете состоят 4500 больных. За последний год злокачественные опухоли обнаружены у 1150 человек.

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область специалисты Казахского научно- исследовательского института онкологии и радиологии побывали в областном онкологическом диспансере, дали консультации по лечению находящихся там пациентов и провели мастер-классы для местных врачей.

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