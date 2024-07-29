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Гигантскую злокачественную опухоль удалили врачи у жительницы Жамбылской области

Гигантскую злокачественную опухоль удали врачи у жительницы Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 23:03 Фото: Минздрав РК
В Жамбылском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии провели уникальную операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 29 июля в Министерстве здравоохранения, 62-летняя жительница Меркенского района случайно обнаружила свою опухоль, когда врач поликлиники в прививочном кабинете увидела аномально большой  живот и буквально уговорила пациентку пройти обследование.

"По словам лечащего врача Ерасыла Арапова, заведующего отделением торакоабдоминальной хирургии Жамбылского многопрофильного центра онкологии и хирургии, женщина  поступила в стационар уже на грани начала необратимого процесса. Новообразование занимало 70% всей печени, тесно связываясь с желчным пузырем и общей печеночной артерией, а вес гигантской опухоли составлял шесть кг. Она сдавила полую вену, желчный пузырь с протоками и крупные сосуды печени, полностью поглотив ее правую долю", – говорится в сообщении.
Гигантскую злокачественную опухоль удали врачи у жительницы Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 23:03

Фото: Минздрав РК

Как отмечает специалист, удалять такую гигантскую опухоль нужно полностью, постаравшись не нарушить ее целостность, в противном случае риск рецидива крайне высок.

"Сделать это непросто именно из-за больших размеров образования, отсутствия рабочего пространства в брюшной полости, тесного прилегания к крупным сосудам и значительно нарушенной анатомии. Любое неосторожное движение может  привести к массивному кровотечению и нештатной  ситуации", – рассказал врач. 

Хирурги удалили у женщины практически всю правую долю печени, желчный пузырь, провели резекцию лимфоузлов воротной вены и общей печеной артерии. Дополнительная сложность заключалась в необходимости выделения почти вслепую нижней полой вены и общего желчного протока.

"Высококлассная и слаженная работа бригады анестезиологов помогла избежать проблем с кровообращением у нашей пациентки. Только внимание к любым изменениям в организме, своевременное обращение к онкологу и правильно спланированное лечение может спасти пациента и снижает риск операции в разы", – отметил Ерасыл Арапов.

Похожий случай произошел в Атырау. Там 28-летней женщине тоже удалили огромную опухоль. Медики обнаружили у девушки сильный отек левого яичника, была успешно проведена операция.

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