5 полезных советов. Как зарегистрировать ОСИ

Председатель ОСИ должен быть полностью дееспособным.

Как правильно оформить документы для регистрации объединения собственников имущества, расскажет zakon.kz.

По информации пресс-службы МИИР РК, вступил в силу новый Закон РК "О жилищных отношениях", который отменяет действие КСК с 1 июля 2022 года. Их место займут Простые товарищества (ПТ) и Объединения собственников имущества (ОСИ).

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемные моменты, с которыми могут столкнутся собственники квартир при регистрации ОСИ:

1. При подготовке документов используйте типовые формы протокола собрания и листов опроса.

В случае, если протокол собрания, листы опроса составлены в произвольной форме, или с ошибками, регистрирующий орган может вернуть документы на доработку.

Протокол собрания, листы опроса нужно готовить по типовым формам, согласно Правилам, утвержденным приказом МИИР РК №163 30 марта 2020 года. Листы голосования нужно пронумеровать и прошить вместе с протоколом.

2. Устав ОСИ готовьте для представления в регистрирующий орган на двух языках: государственном (2 экземпляра) и русском (2 экземпляра).

При разработке устава также проще всего взять за основу Типовой устав объединения собственников имущества, который разработан как раз для того, чтобы облегчить жизнь собственникам квартир.

Если собственники квартир решили разработать устав своего ОСИ самостоятельно, в него необходимо включить основополагающие нормы Закона РК "О жилищных отношениях".

3. Если затрудняетесь с выбором наименования ОСИ – возьмите название жилищного комплекса или адрес многоквартирного жилого дома.

Наименование юридического лица, в соответствии с Гражданским Кодексом РК, не должно полностью или существенно дублировать наименование других, уже зарегистрированных, юридических лиц. Поэтому выбор названия часто вызывает сложности.

4. В качестве местонахождения юридического лица можно указать фактический адрес офиса ОСИ или домашний адрес руководителя ОСИ.

Как показывает практика, в большинстве случаев в качестве местонахождения юридического лица указывается фактический адрес проживания председателя ОСИ.

5. Кандидатуру председателя ОСИ, до ее окончательного утверждения, лучше проверить.

Председатель ОСИ должен быть полностью дееспособным, не иметь непогашенную и неснятую судимость за преступления по бандитизму, преднамеренному банкротству, а также задолженности по исполнительным документам.

По требованиям Закона, регистрирующий орган проверяет сведения о руководителе юридического лица, и обязательно вернет документы, в случае их несоответствия.

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