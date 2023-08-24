Как создать и зарегистрировать ОСИ

В соответствии с последними законодательными изменениями в Казахстане действуют три формы управления жилым домом: Объединение собственников имущества (ОСИ), Простое товарищество (ПТ), а также Непосредственное совместное управление всеми собственниками (НСУ).

Наиболее распространенной формой управления является ОСИ.

"После критики президента в жилищное законодательство республики уже внесены некоторые изменения, но работа по совершенствованию законодательства продолжается. Главная задача реформы – обеспечить эффективное управление жилым фондом и предоставить людям качественные и прозрачные услуги в данной сфере. Президент также уточнил, что данная реформа предполагает создание первой ступени в системе местного самоуправления", – отметил заместитель председателя правления АО "Казахстанская жилищная компания" Рустам Исаев.

По его словам, в рамках государственных/отраслевых программ жилищного строительства АО "Казахстанская жилищная компания" построено/приобретено более 20 тыс. квартир на территории Республики Казахстан, которые реализованы по механизму аренды с выкупом очередникам акиматов.

"За относительно небольшой период реформы из 399 многоквартирных жилых домов в 199 зарегистрированы ОСИ". Рустам Исаев

Как создать ОСИ?

Необходимо отметить, что ОСИ – это объединение собственников имущества, оно создается для одного многоквартирного жилого дома, поэтому количество членов не может превышать количество квартир.

Чтобы создать ОСИ, в первую очередь необходимо организовать собрание собственников имущества (жильцов), известив их за 10 дней до даты проведения. На собрании в обязательном порядке следует избрать председателя ОСИ сроком на один год, членов совета дома, а также ревизора (ревизионная комиссия) на три года.

Согласно условиям договоров аренды с выкупом между компанией и арендаторами, право по принятию решения по выбору и созданию формы управления, а также голосованию на собрании собственников по вопросам управления общим имуществом объекта кондоминиума передано арендаторам.

В собрании должны принимать участие не менее 51% собственников квартир, нежилых помещений. Для создания ОСИ необходимо согласие более половины собравшихся – это не менее 26% всех собственников квартир, нежилых помещений.

Если у жильцов по каким-либо причинам не получается провести собрание, можно организовать письменный опрос, затем листы опроса подшить и прикрепить к пакету необходимых документов. Также на сегодняшний день существуют онлайн-сервисы для удаленного голосования и принятия решений по вопросам, связанным с управлением жилым домом.

После проведения вышеуказанных процедур и составления протокола собрания собственников квартир, нежилых помещений можно приступать непосредственно к самой регистрации ОСИ.

Как зарегистрировать ОСИ?

ОСИ – юридическое лицо, поэтому по итогам опроса избранный председатель должен подать заявление для регистрации ОСИ в ЦОНе, дополнительно предъявив протокол собрания собственников квартир, нежилых помещений, устав ОСИ. Также необходимо оплатить государственную пошлину в размере 1 МРП (3450 тенге).

Особенность ОСИ – наличие сберегательного счета и накопление на нем средств на проведение капитального ремонта. Как же собирать и расходовать эти средства?

Каждый месяц собственники производят оплату по тарифу, предусмотренному Законом РК "О жилищных отношениях", в размере не менее 0,005 МРП в расчете на каждый квадратный метр полезной площади квартиры, нежилого помещения на сберегательный счет ОСИ. Отказаться от таких взносов нельзя.

Деньги со сберегательного счета могут расходоваться только в случае необходимости проведения капитального ремонта (с целью ремонта крыши, фасада и других дорогостоящих частей общего имущества объекта кондоминиума).

Текущий ремонт общедомового имущества должен проводиться за счет ежемесячных взносов жителей на его содержание.

При возникновении аварийной ситуации на собрании может быть рассмотрен вопрос о сборе целевых взносов на устранение последствий и причин аварии. Компания в случаях, связанных с безопасностью проживания жителей, восстановлением систем жизнеобеспечения, придерживается позиции безотлагательного принятия решений для устранения возникших проблем. К примеру, недавно компанией перечислены денежные средства на приобретение насоса для водоснабжения в жилом доме.

Важно – ОСИ предоставляет собственникам следующие возможности:

Самим принимать все решения, связанные с управлением, благоустройством и ремонтом дома, и определять тариф по эксплуатационным расходам, выбирать обслуживающую компанию и иметь возможность сменить обсуживающую организацию в случае неудовлетворения предоставляемыми услугами.

Контролировать и повышать эффективность использования ежемесячных финансовых платежей, так как жильцы на ежемесячной основе получают отчет по управлению и содержанию объектом кондоминиума. Анализируя данный отчет, жители смогут перераспределять денежные средства, основываясь на имеющихся нуждах.

Получать дополнительный доход путем сдачи в аренду общих помещений жилого дома. Получаемые средства также можно направить на проведение ремонтных работ либо благоустройство придомовой территории.

Принимать решения по благоустройству придомовой территории, такие как установка шлагбаумов, озеленение, установка лавочек, организация мест общего пользования и так далее для создания большего комфорта и уюта на территории жилого дома.