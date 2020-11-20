Банду лжеполицейских задержали в Алматы 

Они грабили подростков в роще Баума.

В Алматы лжеполицейские грабили подростков, сообщает zakon.kz.

Орудовала "криминальная троица" преимущественно в роще Баума. Подозреваемые сейчас задержаны и взяты под стражу.

Они примечали для себя одиноко идущего молодого человека, подходили к нему, представлялись сотрудниками полиции, хотя ни форменного обмундирования, ни имитации служебного удостоверения злоумышленники не имели, затем отбирали у подростков сотовые телефоны и другие гаджеты. На данном этапе расследования установлена их причастность к десяткам аналогичным эпизодам только по нашему району. Полагаем, что фигуранты в поисках легкой наживы могли орудовать на других участках, поэтому обнародуем их лица, с целью опознания другими гражданами, – сказал начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Если вы стали жертвой этих людей, нужно позвонить по следующим телефонам: 298-54-08; 298-54-01 и 8-778-000-86-17

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