Когда потеплеет в Алматы
Ранее сообщалось, что в южных регионах страны сильно похолодает.
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, когда в Алматы потеплеет, передает zakon.kz.
Согласно прогнозу погоды, теплую погоду алматинцам стоит ждать в конце ноября.
Так, 21 ноября прогнозируется переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.
22 ноября: переменная облачность, временами снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 3-5 мороза.
23 ноября: переменная облачность, временами снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 0-2 мороза.
24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 мороза, днем 2 мороза – 3 тепла.
25 – 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 мороза, днем 0-5 тепла.
27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха 2-7 мороза, днем 2-7 тепла.
Ранее сообщалось, что в южных регионах страны сильно похолодает.
Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона, но местами по стране ожидается снег, на юге осадки, связанные с атмосферными фронтальными разделами. В южной половине республики температура воздуха будет на 4…8℃ ниже средних многолетних значений, - говорилось в прогнозе до 23 ноября.
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