В Алматы потеплеет до 24℃

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз по трем крупнейшим городам страны на 2-4 апреля 2025 года. Так, по данным специалистов, в Астане потеплеет до 18℃. В то же время в Алматы и Шымкенте воздух прогреется до 24 и 28 градусов соответственно, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как уточняют метеорологи, осадков не ожидается. Жители трех городов смогут по-настоящему почувствовать весну. Материал по теме Какой будет погода в апреле в Казахстане Прогноз погоды по Астане 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +16+18°С.

4 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С. Прогноз погоды по Алматы 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

4 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С. Прогноз погоды по Шымкенту 2 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +24+26°С.

4 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +26+28°С. Ранее сообщалось, что казахстанцев ждет и вовсе 28-градусная жара. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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