Собака искусала ребенку голову в Атырау

Хозяин собаки понесет административное наказание.

В Атырау собака покусала ребенка, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП Атырауской области, инцидент произошел 18 ноября.

В 16.51 на пульт 102 поступило сообщение от жителя микрорайона "Жулдыз-2" о нападении собаки на маленького ребенка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Ребенок, 2018 года рождения, с многочисленными ранами в области головы и рук был доставлен полицейскими в областную детскую больницу. Собаку, покусавшую ребенка, в ходе поисковых мероприятий удалось отыскать в том же микрорайоне на территории одной из небольших промышленных баз, - сообщили в полиции.

Далее был установлен владелец собаки - житель города Атырау, 1985 года рождения. На него составлен административный протокол по части 2 статьи 408 КоАП "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек".

В Управлении здравоохранения сообщили, что мальчик получил травмы головы и рук средней степени тяжести. Ему оказали срочную медпомощь, на ранах провели хирургическую обработку. Его состояние стабильное.

Несколько дней назад нападение собак на ребенка закончилось трагически - погибла 6-летняя девочка в Сатпаеве.

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