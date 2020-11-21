Хоккеисты "Барыса" подрались друг с другом на тренировке

У одного из игроков сломана челюсть.

Хоккеисты "Барыса" устроили драку на тренировке перед выездом в Уфу, передает zakon.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По сообщению Telegram-канала "Арена Бреда" у канадского игрока обороны в результате нокаутирующего удара сломана челюсть. Оба игрока не поехали на выезд: игрок первой пары обороны Блэкер — из-за травмы, Клещенко — по дисциплинарной причине.

По данным "СЭ", в "Барысе" команда поделена на две группировки — североамериканцев и русскоговорящих казахстанцев.

29-летний Блэкер выступает за "Барыс" с сезона-2018/19. До этого он провел год в составе "Куньлуня". Также Блэкер выступает за сборную Казахстана.

23-летний Клещенко в прошлом сезоне дебютировал за "Барыс" и в КХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 9 матчей и не отметился набранными очками.

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