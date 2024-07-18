Немировски собрал хоккеистов "Барыса" на первую тренировку в сезоне

18 июля новый главный тренер "Барыса" Дэвид Немировски провел первую тренировку на столичном льду. После медобследования игроки начали подготовку к новому сезону, с подключением некоторых хоккеистов из молодежной команды "Снежные Барсы", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "астанчан", в первой тренировке приняли участие следующие хоккеисты.

Вратари: Владимир Никитин, Артём Шестаков ("Снежные Барсы").

Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Данил Бутенко, Артём Королёв, Никита Волосенков (пробный), Бейбарыс Оразов ("Снежные Барсы"), Даниал Шакшакбаев ("Снежные Барсы").

Нападающие: Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Всеволод Логвин, Руслан Оспанов, Олег Бойко, Ансар Шайхмедденов, Абзал Алибек ("Снежные Барсы), Асанали Саркенов ("Снежные Барсы").

Фото: Instagram/barys_official

По словам Дэвида Немировски, игроки хорошо провели первую тренировку, но есть моменты, над которыми еще нужно работать.

"Для молодых игроков тренировки с основной командой очень важны. Здесь нужно быстро принимать решения, в КХЛ мало времени для этого. Принял шайбу – и сразу отдал. В ближайшее время продолжим с ними работать. Для них это будет хороший толчок. И когда выйдут ребята с первой команды, молодые уже будут знать большинство моментов". Главный тренер "Барыса" Дэвид Немировски

Канадский тренер столичного коллектива добавил, что на этом они не остановятся.

Как известно, 8 мая Дэвид Немировски стал главным тренером астанинского хоккейного клуба. "Барыс" открывает регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.