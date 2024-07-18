Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Немировски собрал хоккеистов "Барыса" на первую тренировку в сезоне

Хоккей Тренировка Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:36 Фото: Instagram/barys_official
18 июля новый главный тренер "Барыса" Дэвид Немировски провел первую тренировку на столичном льду. После медобследования игроки начали подготовку к новому сезону, с подключением некоторых хоккеистов из молодежной команды "Снежные Барсы", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "астанчан", в первой тренировке приняли участие следующие хоккеисты.

Вратари: Владимир Никитин, Артём Шестаков ("Снежные Барсы").

Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Данил Бутенко, Артём Королёв, Никита Волосенков (пробный), Бейбарыс Оразов ("Снежные Барсы"), Даниал Шакшакбаев ("Снежные Барсы").

Нападающие: Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Всеволод Логвин, Руслан Оспанов, Олег Бойко, Ансар Шайхмедденов, Абзал Алибек ("Снежные Барсы), Асанали Саркенов ("Снежные Барсы").

Хоккей Первая тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:36

Фото: Instagram/barys_official

По словам Дэвида Немировски, игроки хорошо провели первую тренировку, но есть моменты, над которыми еще нужно работать.

"Для молодых игроков тренировки с основной командой очень важны. Здесь нужно быстро принимать решения, в КХЛ мало времени для этого. Принял шайбу – и сразу отдал. В ближайшее время продолжим с ними работать. Для них это будет хороший толчок. И когда выйдут ребята с первой команды, молодые уже будут знать большинство моментов".Главный тренер "Барыса" Дэвид Немировски

Канадский тренер столичного коллектива добавил, что на этом они не остановятся.

Как известно, 8 мая Дэвид Немировски стал главным тренером астанинского хоккейного клуба. "Барыс" открывает регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.

Читайте также

Бокс Два Боя
Болельщиков мирового бокса ожидает два супербоя за один вечер
Олимпиада-2024 Меры безопасности
Франция перешла к решительным мерам безопасности в преддверии Олимпиады-2024
Футбол Заявление Президента
Президент Аргентины сделал резкое заявление на фоне футбольного скандала
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: