Немировски собрал хоккеистов "Барыса" на первую тренировку в сезоне
По информации пресс-службы "астанчан", в первой тренировке приняли участие следующие хоккеисты.
Вратари: Владимир Никитин, Артём Шестаков ("Снежные Барсы").
Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Данил Бутенко, Артём Королёв, Никита Волосенков (пробный), Бейбарыс Оразов ("Снежные Барсы"), Даниал Шакшакбаев ("Снежные Барсы").
Нападающие: Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Всеволод Логвин, Руслан Оспанов, Олег Бойко, Ансар Шайхмедденов, Абзал Алибек ("Снежные Барсы), Асанали Саркенов ("Снежные Барсы").
Фото: Instagram/barys_official
По словам Дэвида Немировски, игроки хорошо провели первую тренировку, но есть моменты, над которыми еще нужно работать.
"Для молодых игроков тренировки с основной командой очень важны. Здесь нужно быстро принимать решения, в КХЛ мало времени для этого. Принял шайбу – и сразу отдал. В ближайшее время продолжим с ними работать. Для них это будет хороший толчок. И когда выйдут ребята с первой команды, молодые уже будут знать большинство моментов".Главный тренер "Барыса" Дэвид Немировски
Канадский тренер столичного коллектива добавил, что на этом они не остановятся.
Как известно, 8 мая Дэвид Немировски стал главным тренером астанинского хоккейного клуба. "Барыс" открывает регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.