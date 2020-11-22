Казахстанский фильм "Томирис" получил каскадерский "Оскар"

"Томирис" получил высшую премию мировой академии каскадеров.

Фильм "Томирис" получил высшую премию мировой академии каскадеров за лучшие трюки, сообщает zakon.kz.

Историческая драма "Томирис" Акана Сатаева получила высшую премию Taurus за лучшие трюки от мировой академии каскадеров.

Об этом сообщила каскадерская группа NOMAD STUNTS на своей странице в Facebook.

"Таурус" наш! Рады поделиться с вами большой радостью – фильм "Томирис" получил премию "Таурус" мировой академии каскадеров. Это престижнейшая награда, которую называют каскадерским "Оскаром". Впервые в истории нашей страны казахстанский фильм был признан лучшим в номинации "Постановка трюков в иностранном фильме", – говорится в сообщении группы казахстанских каскадеров Nomad Stunts.

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