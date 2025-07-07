Казахстанец получил награду за лучшую главную роль на кинофестивале в Китае

Известный актер из Казахстана Бахыт Хаджибаев удостоен награды "Лучший актер" на кинофестивале стран ШОС в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации РК, торжественное закрытие Международного кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось накануне, 6 июля 2025 года, в городе Чунцин (Китай).

"В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе "Золотая камелия". Победу в номинации "Лучший актер" одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме "Операция Набат", – отмечается в сообщении.

Выступая со сцены во время вручения награды, актер отметил, что награда – результат командной работы. Бахыт Хаджибаев также выразил благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях.

"Картина "Операция Набат" рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Благодаря профессионализму казахстанских силовых структур, операция завершилась без жертв. Фильм был снят на киностудии "Казахфильм" им. Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино", – говорится в информации.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма "Братья" режиссера Дархана Тулегенова – обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции, и фильм "Братья" был показан в рамках специальной программы фестиваля.

Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС.

Фото: пресс-служба Минкультуры и информации РК

Международный кинофестиваль стран ШОС в Чунцине стал важной культурной платформой для углубления гуманитарных связей, обмена опытом и продвижения национального кинематографа.

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